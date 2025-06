22-jarige bestuurder rijdt met 85 kilometer per uur door bebouwde kom

Wijkagenten in Breda moesten dinsdag twee keer met hun ogen knipperen toen ze ineens een automobilist met maar liefst 85 kilometer per uur door de bebouwde kom in de wijk Boeimeer zagen scheuren. De jongen kon uiteindelijk staande worden gehouden. Hij kreeg een boete voor te hard rijden en een boete voor het niet tonen van zijn rijbewijs.

Toen de jongen de politie zag ging hij er als een speer vandoor. Maar niet voor lang: even later kon de 22-jarige wegpiraat in de Roeland Holsstraat worden aangehouden. Hij had geen alcohol of drugs gebruikt en was nooit eerder in aanraking met de politie geweest.

'Overduidelijk was dat deze jonge bestuurder besefte dat hij een hele domme keuze had gemaakt', zegt de politie op Instagram.