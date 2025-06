Jonge dj moeilijker te vinden voor je feestje: 'Liever viraal op TikTok'

Een jaar of tien geleden was de aanwas van middelbare scholieren die op je verjaardag of feestje wilde draaien nog een stuk groter. Nu gaan jonge dj's liever viral op TikTok of scoren ze een hitje op Spotify. Dat merkt ook Robin Nollen (31) uit Tilburg, oprichter van DJ School 013: “Het lijkt wel alsof het steeds meer gaat om het snelle succes.”

Robin begon zelf ooit op zijn vijftiende, met de stereoset van z’n vader op z’n eigen verjaardag: "Ik wilde een dj huren, maar daar had ik geen geld voor en dus deed ik het zelf", lacht hij. Nu is hij dj én dj-docent bij DJ School 013 die hij in 2021 oprichtte.

"Hobby voor hun pensioen."

De school werkt als een muziekschool, met lessen, workshops en persoonlijke begeleiding. Leerlingen leren mixen, draaien en hoe je jezelf als dj op de kaart zet. “Sommigen willen draaien als hobby, maar er zijn ook leerlingen die hier hun baan van willen maken en op grote festivals willen staan. We geven ook marketinglessen en leren hoe ze muziek kunnen verkopen. Maar ook mensen van rond de zestig komen leren draaien, als hobby voor hun pensioen.""

Robin geeft les op DJ School 013

Maar die traditionele feest-dj ziet Robin steeds minder. "Ze zijn er nog wel, maar ik zie veel dezelfde gezichten als tien jaar geleden", lacht de Tilburger. "Er is minder jonge aanwas."

"Eén viral hit en je staat misschien wel op een festival."

Jongeren willen nog steeds iets met muziek, maar wat ze willen ziet er anders uit. Robin heeft geen cijfers. "Maar ik zie wel een verschuiving naar specifieke stijlen als hardtechno, hardhouse, eurodance en uptempo." Jongeren kiezen er vaker voor om eigen tracks te produceren en deze dan uit te brengen op verschillende platforms. Het gevolg: minder jonge allround dj’s, meer producers met een eigen stijl. Volgens Robin komt dat deels door corona. "Feestjes konden toen niet, en zo vielen ook de feestdj's weg", vertelt hij. Maar de belangrijkste reden is sociale media. “Vroeger moest je naar een label om muziek uit te brengen. Nu betaal je honderd euro per jaar, en je kunt alles zelf online zetten. Je houdt alle rechten en inkomsten zelf. Eén viral hit en je staat misschien wel op een festival.” Bovendien werkt het aanstekelijk: "Als je een andere dj succes ziet hebben op sociale media, dan ga je het zelf ook proberen."

Jongeren leren het dj-vak op de school in Tilburg (privéfoto).

"Draaien als dj is het nieuwe profvoetballer worden", lacht Robin. “Toen ik klein was wilde iedereen voetballer worden. Tot Martin Garrix doorbrak, zagen kinderen én hun ouders dat dat ook een manier was om van dj'en je werk van te maken." Een nadeel van die populariteit: "Er is wel enorm veel concurrentie", merkt Robin op.

"Door deze snelle content ben je het ook weer snel vergeten."