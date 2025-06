Zwemkampioen Nyls zoekt afleiding in de natuur: 'Oubollig maar chill'

Met titels op de 50 en 100 meter vlinderslag was Nyls Korstanje afgelopen week succesvol op het NK zwemmen. De 26-jarige Eindhovenaar is fulltime met zijn sport bezig, maar wat hem de gewenste rust geeft is de natuur. “Ik doe aan vlinderslag, maar voel me ook een vlinder. Ik fladder rond en heb behoefte om andere dingen te doen.”

Het leven van Nyls draait grotendeels om zwemmen. Een trainingsdag in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in zijn woonplaats Eindhoven begint 's ochtends om acht uur, waarna hij rond het middaguur naar huis gaat. “Dat zijn trainingen in het water, maar ook krachttrainingen, bezoekjes aan de fysio of gesprekken met coaches.” In de middag staan er nog een aantal trainingsuren op het programma. “Het is een flinke tijdsinvestering, want een lichaam is eigenlijk helemaal niet gemaakt om keihard te zwemmen. Door zware trainingen is rust erg belangrijk.” Nyls is geen type om alleen maar met zwemmen bezig te zijn. Zo studeerde hij twee jaar in Amerika waar hij sporten combineerde met een studie materiaalkunde. “Ik had meer stress voor mijn toetsen dan voor een wedstrijd. Het was een prettige gedachte dat ik iets anders had om mijn aandacht op te vestigen. Ik heb geprobeerd om in Nederland de master innovation management erbij te doen, maar het was niet haalbaar.”

Nyls Korstanje (foto: Jonathan Nackstrand/AFP).

De geboren Fries, die op zijn vijftiende naar Brabant verhuisde, zoekt afleiding in de natuur. “Als kind vond ik het heerlijk om buiten te zijn. Ik kan nu bijvoorbeeld genieten van wandelen in het bos. Dat doe ik vaak met anderen, daar komen de gesprekken echt los.” Ook denkt hij na om zich op korte termijn aan te sluiten bij een tuinvereniging. "Dat klinkt oubollig, maar lijkt me chill. Tijdens mijn tijd in Amerika heb ik met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan bij een arboretum (bomentuin, red.). Wat me ook erg leuk lijkt, is om een cursus tot imker te volgen. Het is dan wel geen natuur, maar verder heb ik een keyboard gekocht om te leren pianospelen. Afleiding heb ik nodig, anders sta ik misschien te strak." Nyls deelt zijn avonturen regelmatig met zijn ruim 93.000 volgers op Instagram. “Ik post gewoon dingen die mij interesseren. Blijkbaar vinden mensen dat leuk om te zien of ze kunnen zich met mij identificeren.”

Wachten op privacy instellingen...

Uiteindelijk moeten de lange dagen in het zwembad en de natuur hem medailles op gaan leveren op grote toernooien. “Als er een prijs zou zijn voor de vierde, vijfde of zesde plaats, dan zou mijn prijzenkast vol staan. Het is een lastig dingetje dat ik vaak net buiten het podium val. Maar ik geloof erin dat het gaat lukken, met de juiste balans in mijn leven.” Zijn twee Nederlandse titels beloven veel goeds voor het WK eind juli in Singapore. “Ik zie het als een generale repetitie, er zaten wat foutjes in. Het liefste had ik mijn snelste tijden ooit gezwommen, die vorm voel ik tijdens trainingen. De tijden waren solide, maar ik kan nog aanpassingen doen. De komende weken gaan we geen gekke dingen meer doen en teveel risico’s nemen, maar nog wel hard trainen.”

Lees ook Nyls Korstanje grijpt ticket voor finale 100 vlinder in Nederlands record