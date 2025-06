Nog geen trainer, maar Willem II haalt speler met leiderschapskwaliteiten

Willem II heeft de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. FC Dordrecht-aanvoerder Jari Schuurman (28) tekent een contract voor twee jaar bij de degradant uit Tilburg. In het seizoen 2016/2017 speelde hij ook al bij Willem II, toen als huurling van Feyenoord.

Schuurman speelde de laatste zes jaar bij FC Dordrecht, waar hij ook de aanvoerdersband droeg. Er was van meerdere clubs belangstelling voor de middenvelder, maar hij koos voor Willem II.

"Na een lange en fijne periode in Dordrecht was ik toe aan een nieuwe stap in mijn carrière. Ik heb altijd warme gevoelens overgehouden aan mijn tijd bij Willem II. Na de gesprekken met technisch directeur Freek Heerkens was ik overtuigd dat dit de juiste stap is. De club, de stad en de supporters spelen een belangrijke rol in mijn keuze om hier opnieuw te tekenen."