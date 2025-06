Hardloopster belaagd en aangerand door fietser op bospad

Een hardloopster is dinsdagochtend rond tien over half negen aangerand door een fietser op het Burgemeester van Zwietenpad in Den Bosch. De vrouw was in haar woonplaats aan het hardlopen en kwam vanuit de Maaspoortweg in de richting van de Polsbroek gelopen toen ze ter hoogte van de bossen op het naastgelegen fietspad aan haar achterzijde werd aangeraakt.

De politie is op zoek naar de verdachte en deelt een signalement. De man is tussen de 15 en 25 jaar oud, heeft een normaal postuur, blond en steil haar met mogelijk een matje en droeg een groen T-shirt met een witte letteropdruk met mogelijk een capuchon. Mensen die iets van de aanranding hebben gezien, vraagt de politie zich te melden.