Judoka Van Dijke pakt brons op WK in Boedapest

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther heeft een bronzen medaille gepakt op de WK in Boedapest. Ze versloeg de Spaanse Ai Tsunoda Roustant in een beslissend gevecht om een plak in de klasse tot 70 kilogram. Van Dijke won met een yuko in de golden score, de extra tijd in het judo.

De 29-jarige Van Dijke won voor de derde keer brons tijdens een individuele wedstrijd op een WK. Twee jaar geleden pakte ze ook brons met de Nederlandse ploeg op de WK in Doha. Van Dijke tekende voor het eerste Nederlandse succes op de mondiale eindronde in de hoofdstad van Hongarije.