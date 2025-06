Klaas Dijkhoff begint actiegroep tegen populisme: 'Milde meerderheid'

Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff (44) is een actiegroep gestart tegen populisme. Dat is een stroming in de politiek waarin politici opkomen voor 'de gewone man' en ze inspelen op emoties van onvrede. Bij de groep hebben ook onder anderen oud-partijleiders als Lodewijk Asscher van de PvdA en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie aangesloten, maar ook bekende koppen als Willy van de Kerkhof en Frank Lammers.

De actiegroep heet Voor Ons Nederland en moet een stem geven aan 'de milde meerderheid'. "We kunnen er nú voor kiezen om polarisatie, onrust en verdeling achter ons te laten", zegt de groep. "Wij zijn geen politieke partij, maar een actiegroep die denkt over en doet wat nodig is om Nederland weer de goede kant op te duwen."

In een interview met het AD legt Dijkhoff de gedachte achter de actiegroep uit. "Je mag de straat op voor Extinction Rebellion, of juist voor de boeren. Maar er is een stille meerderheid die ernaar kijkt en denkt: we zullen er toch samen uit moeten komen. Die mensen hoor je nu alleen niet. Die kijken naar tv en zien de extremen."

Hoe ze dat willen doen? "We bouwen een toekomstvisie waar Nederland mee vooruit komt, we ondersteunen constructieve partijen en initiatieven en we leggen anti-democratische trucs bloot", zegt de actiegroep.

Daarmee willen ze een vuist maken tegen de populistische wind die sinds een paar jaar door Nederland waait. Simpel gezegd is populisme een vorm van politiek waarbij politici heel erg inspelen op gevoelige thema's in de maatschappij. Vaak zijn het dingen waar mensen zich boos over maken, zoals dure boodschappen, huizenprijzen of immigratie. Om stemmen te winnen, beloven politici gouden bergen en denken ze heel zwart-wit. Of je bent voor, of je bent tegenstander.

De valkuil bij populisme is dat politici héél snel verbetering beloven, zonder dat ze dat echt waar kunnen maken. De actiegroep van Dijkhoff wil dat dat nu is eens afgelopen is. Zeker sinds het kabinet is gevallen, hoopt hij dat mensen de kans pakken om een nieuwe koers te varen. "Een actiegroep die graag de aanvoerder wil zijn van de milde meerderheid."