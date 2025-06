Deze burgemeester pakt jongerenoverlast aan en 'sluit geen maatregel uit’

Het instellen van een samenscholingsverbod is een vergaande maatregel, maar volgens de Boxtelse burgemeester Ronald Meygaarden is het wel noodzakelijk. “Het is niet leuk om dit soort beslissingen te moeten nemen, maar ik vind dat de rust in de samenleving wel geborgd moet worden.”

Samen voetballen mag gewoon

De jongeren die zorgen voor overlast, variëren in leeftijd tussen de 8 en 24 jaar. Het is dus een probleem onder een vrij brede groep. Betekent het verbod dan ook dat jongeren helemaal niet meer buiten mogen komen? “Nee, graag zo veel mogelijk zelfs. Dat zien we graag. Het is vooral niet gericht op jongeren die lekker aan het voetballen zijn en plezier maken. Dat juichen we alleen maar toe.”

Voor de overlastgevende jongeren kan hun gedrag nu leiden tot bekeuringen of gesprekken met de ouders. Indien nodig kan ook Jeugdbescherming worden ingeschakeld. “Dat zijn vergaande maatregelen, maar die schuwen we niet”, zo stelt de burgemeester.

Waar de overlast precies wordt ervaren, wil de burgemeester niet vertellen. “Dan verschuift de groep direct naar een andere locatie en dan hebben we daar het probleem. Dus blijf vooral overlast melden, want op basis van die meldingen weten wij waar we moeten controleren zodat we ze eerder kunnen confronteren met hun gedrag.”

Niet alles is overlast

Toch moeten Boxtelnaren ook weer niet overal voor bellen. Het moet dan wel echt om gedrag gaan dat niet toelaatbaar is. Van Meygaarden pleit voor een beetje verdraagzaamheid: “Je moet natuurlijk wel iets kunnen accepteren van elkaar. Als het mooi weer is zal je natuurlijk geluid ervaren. Dat is geen overlast, dat zijn gewoon omgevingsgeluiden”.