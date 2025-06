Duizenden aanmeldingen voor actiegroep tegen populisme van Klaas Dijkhoff

In amper een dag tijd hebben al duizenden mensen zich aangemeld voor de actiegroep van oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda. Dijkhoff, partijgenoot Tim Simons uit Made en andere oud-politici maken zich hard tegen populisme en vóór de 'milde meerderheid'. Ook bekende Brabanders als Frank Lammers en sterrenchef Soenil Bahadoer sluiten zich aan. Volgens bestuurskundige Julien van Ostaaijen van de Tilburg University gaat de actiegroep slim te werk.

Duizenden aanmeldingen Wat volgens Simons dan wel de oplossing is? "We moeten in compromissen denken. Niet in extremen. Dat is de enige manier om vooruit te komen. Er is niet één simpele oplossing voor complexe politieke problemen zoals populistische leiders vaak doen geloven."

Hun actiegroep Voor Ons Nederland spreekt zich uit tegen populisme, tegen politici die gouden bergen beloven om stemmen te winnen en daarbij heel zwart-wit denken. "Op tv zie ik alleen mensen die extreem links of extreem rechts zijn", gaat Simons verder. "Zijn dit echt de enige keuzes die ik heb in het politieke landschap?"

"Het begon allemaal bij een gedeelde constatering", gaat Tim Simons terug naar het begin. "Zoals het nu gaat in Nederland komen we geen meter vooruit. De politiek staat stil. Voor problemen moeten oplossingen komen, maar die komen er niet", bespraken Simons en Dijkhoff met elkaar.

De boodschap komt aan. Een dag na de bekendmaking, hebben al 6500 mensen zich aangemeld en zijn ruim 1000 donaties gedaan.

Luisteren

Bij al die Nederlanders in het milde midden horen ook bekende Brabanders, zoals Frank Lammers. "Ik ben absoluut geen VVD'er of Klaas Dijkhoff-fan", zegt Lammers desgevraagd. "Maar ik denk dat het belangrijk is dat we naar elkaar gaan luisteren en met de politiek teruggaan naar waar het voor bedoeld is: op een vreedzame manier problemen oplossen."

Sterrenchef Soenil Bahadoer uit Nuenen sluit zich daarbij aan. "Er wordt te veel geluld en te weinig gepoetst. Hoeveel jaren zijn we al aan het sukkelen? Ik wil een toekomst voor mijn kinderen, daar voel ik me verantwoordelijk voor. Dit is de manier om een statement te maken."

Dat statement wil de actiegroep maken door referenda te houden, door bijeenkomsten te houden met de leden en door brandbrieven naar Den Haag te sturen. Dáár moet de stem van de milde meerderheid worden gehoord, vindt de actiegroep.

Lange adem

Bestuurskundige aan de Tilburg University Julien van Ostaaijen uit Zundert vindt het een interessant initiatief. "Wat de groep slim doet, is oud-politici van verschillende partijen erbij betrekken zodat het niet aan een specifieke partij te koppelen is." Behalve de VVD'ers verbinden ook PvdA'er Lodewijk Asscher en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hun naam aan het initiatief.

Volgens Van Ostaaijen kunnen actiegroepen zeker invloed hebben op de politiek en gebeurde dat in het verleden ook al. "Partijen willen daar soms best in meegaan. Soms gebeurt dat heel subtiel in de vorm van een langzame agendawijziging", weet de onderzoeker. "Je zult wel een luisterend oor vanuit de politiek moeten hebben die de ideeën wil overnemen. Als je verandering wil, heb je de Tweede Kamer daarbij nodig."