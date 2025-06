Wereldster bestelt een pizza bij Valentina: 'Had hem niet herkend'

Bij restaurant Vapiano in Eindhoven zullen ze afgelopen dinsdagavond niet snel vergeten. Gitarist Janick Gers van de wereldberoemde metalband Iron Maiden stapte het Italiaanse ketenrestaurant binnen en bestelde een pizza. Manager Valentina die de bestelling van de wereldster opnam, had dat alleen niet direct in de gaten. Ze vroeg of hij op vakantie was. "Maar hij had nog wat werk te doen", lacht ze.

Hij kwam uit Oost-Londen en was aan het reizen voor werk. Hij had nog wat te doen in de omgeving, vertelde Gers haar. Na het korte gesprekje ging de wereldster aan een tafeltje zitten. Valentina werd vervolgens bestormd door collega's uit de keuken. 'Weet je wie dat is?', riepen ze. "Ik heb vroeger naar de muziek van de rockband geluisterd en ik ken een aantal nummers, maar ik had geen idee hoe hij eruitziet dus ik had hem niet herkend", lacht de manager.

De metalband heeft donderdag een optreden op het festival Graspop in het Belgische Dessel, maar de gitarist kwam dinsdagavond iets voor sluitingstijd het Italiaanse restaurant in Eindhoven binnengewandeld. "Ik vroeg wat hij wilde eten en toen hij een pizza bestelde, vroeg ik me af wat voor accent hij had", vertelt Valentina.

Het was op dat moment rustig in het restaurant dus de beroemde gast kon in alle rust van zijn pizza genieten. Maar toen hij zelf zijn tafel begon af te ruimen, hielp Valentina hem toch even. Ze pakte haar moment en vroeg of hij de gitarist van de band was. "Want hij is door jaren heen veel veranderd", lacht ze.

De keukenbrigade wachtte vervolgens even tot hij terug was van het toilet voor ook zij hun kans grepen hem iets te vragen. Een van de collega's had zich in de tussentijd zelfs nog even omgekleed voor de perfecte foto met zijn idool. Toen kok Marco vroeg hoe de pizza was, zei hij dat die 'fucking delicious' was. De pizzachef is zelf muzikant en pakte zijn moment voor een muzikaal onderonsje. Waar dat precies over ging, weet Valentina niet. Wel weet ze dat hij een gitaarplectrum van hem heeft gekregen.

De beroemde gast was volgens haar supervriendelijk en is op de foto gegaan met verschillende van haar collega's. En de afsluiting die avond, nadat Gers weg was, zullen ze met zijn allen niet snel vergeten. "De jongens hebben keihard Iron Maiden opgezet en tijdens het poetsen ging het helemaal los. We zullen hier nog lang over napraten", lacht ze.