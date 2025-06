Rijkswaterstaat vreesde claim en liet dure jachten door kapotte sluis varen

Rijkswaterstaat heeft eind maart drie luxe, spiksplinternieuwe jachten door de kapotte sluis bij Lith laten varen, uit vrees voor een claim van scheepsbouwer Heesen Yachts uit Oss. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd door een beroep te doen op de Wet open overheid (Woo). Al het andere scheepvaartverkeer kan al maandenlang niet meer via Lith varen, maar voor deze dure jachten werd zelfs een speciale constructie opgetuigd in de kapotte sluis.

Sinds 18 februari mag er geen vaarverkeer meer door de grote sluis bij Lith. Een groot vrachtschip botste toen tegen de sluisdeuren waardoor deze beschadigd raakten. Maar op 31 maart maakte Rijkswaterstaat een uitzondering voor drie luxe jachten, zodat de vijftig meter lange schepen toch door konden varen.

Door het ongeluk moesten de beschadigde sluisdeuren bij Lith worden weggehaald. Speciaal voor de superjachten werd een stalen constructie gebouwd met schotten die in en uit het kanaal werden gehesen. Zo konden de luxe jachten alsnog door de sluis varen. Een andere route of doorgang was er niet.

Angst voor claim

De bouwer van de jachten, Heesen Yachts uit Oss, drong er bij Rijkswaterstaat op aan om de jachten door te laten. Er zou sprake zijn van een 'groot economisch belang' en daarom moesten de schepen op tijd door de sluis. Rijkswaterstaat beweerde op de dag van de operatie dat de beslissing was genomen omdat de aflevering van de schepen voor de regio economisch belangrijk was.

Uit de opgevraagde documenten blijkt nu dat dit niet het volledige verhaal is. Ambtenaren vreesden dat Heesen geleden economische schade zou verhalen op het bedrijf dat de sluis beschadigde. Dat bedrijf moet een vast bedrag aan schadevergoeding betalen, omdat dat volgens de wet zo is geregeld. Iedereen die schade wil verhalen, krijgt een bedrag uit die pot.

Op deze beelden zie je de jachten door de sluis varen: