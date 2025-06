Gewonde nadat ruit naar beneden valt op bouwplaats

Bij bouwwerkzaamheden woensdagmiddag in Dongen is iemand gewond geraakt door een vallende ruit. De werkzaamheden vonden plaats bij een pand in aanbouw aan de Eindsestraat.

De ruit zat met zuignappen vast aan een kraantje dat het glas omhooghield. De ruit kwam los en viel op iemand. Het is onduidelijk of het slachtoffer op de bouwplaats aan het werk was. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de komst van de helikopter werd kort voor aankomst geannuleerd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.