Deze topsporter heeft een bizar reisschema: 'Hou van deze lifestyle'

Als Emi van Driel (25) wakker wordt, moet ze soms even goed nadenken in welk land ze ook alweer is. Samen met Wies Bekhuis vormt de Bredase een van de beste beachvolleybalduo’s ter wereld en daarvoor reist ze van continent naar continent. We spreken Emi als ze even in Nederland is, kort voor een overvol zomerprogramma. “Ons seizoen is best wel bizar, maar ik hou van deze lifestyle."

“We gaan naar Polen, daarna naar Zwitserland, Portugal, Duitsland en Oostenrijk. We zijn al in Mexico, Brazilië en Turkije geweest en gaan nog naar bijvoorbeeld Azië, Canada en hopelijk het WK in Australië. Bijzonder waar de sport ons allemaal brengt.”

De zomervakantie is in aantocht en dat betekent drukte op de vliegvelden met vakantiegangers. Voor Emi is vliegen inmiddels zo normaal, dat ze niet opkijkt van een reis meer of minder. De Brabantse pakt haar agenda erbij en somt zomaar wat landen op waar ze de komende weken is.

Het vele reizen zorgt er wel voor dat Emi weinig tijd heeft voor familie en vrienden in Nederland. “Ik ben verliefd op dit leventje, we zien zoveel van de wereld. Ik begrijp goed dat als je iets ouder bent en er kinderen zijn, het gevoel anders kan zijn. Als ik thuis in Nederland ben, probeer ik tijd vrij te maken voor mensen die dicht bij me staan. Ondanks dat we elkaar weinig zien, steunen ze me ontzettend.”

Het leven van Emi klinkt als een grote droom. Maar tegenover ballen slaan op mooie plekken in de wereld, staat keihard werken. Beachvolleybal staat bekend als een fysiek zware sport. “Je bent met z’n tweeën en je moet alle onderdelen beheersen. Als je het nog niet zo lang doet, ben je snel kapot van het spel en de ondergrond. Ik ben fysiek uitstekend in orde, dat is een van mijn sterke punten. Maar ondanks dat een wedstrijd relatief kort duurt, ga ik aardig in het rood.”