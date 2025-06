Jelle (16) haalt megabedrag op ter ere van zijn overleden ouders

Jelle (16) uit Sprundel rende in het pinksterweekend zijn benen onder zijn lijf vandaan tijdens de Roparun. Hij was een van de jongste deelnemers aan de estafetteloop, waarbij geld wordt ingezameld voor mensen met kanker. En hij liep bepaald niet voor niets mee.

Jelle verloor beide ouders vlak na elkaar. "Mijn vader rende de run voor mijn moeder en ik ren hem nu voor allebei", zei hij vorige week tegen Omroep Brabant. Van de 540 kilometer liep Jelle er zelf 65. "Dat is anderhalve marathon", zei hij eerder trots.

Dat tijdens de Roparun in totaal ruim 3 miljoen euro werd opgehaald, was al bekend. Dat Jelle een flinke kluif daarvan voor zijn rekening zou nemen, was te verwachten. Maar dat hij ruim 40.000 euro zou ophalen, overtreft de verwachtingen.

"Hij vindt het opgehaalde bedrag natuurlijk fantastisch", zegt zijn teamcoach woensdag. "Hij is ontzettend trots dat zijn donaties zo hard gaan en wij als team ook!"