Meer sportevenementen gaan gebukt onder extreme hitte dit weekend

Niet alleen de Halve Marathon van Roosendaal, maar ook andere sportevenementen worstelen met de hoge temperaturen aankomend weekend. Zo wordt het ook te heet onder de voeten bij de Engelenrun en is ook een voetbaltoernooi in Helmond afgelast. Andere evenementen proberen nog te zoeken naar een oplossing voor de warmte.

Verder moest ook de Engelenrun het ontgelden door het aankomende hete weer. Er zouden meer dan 1200 deelnemers meedoen aan het hardloopevenement in Engelen. "We hadden er zo'n zin in!", schrijft de organisatie in een statement. "Maar ondanks de vele waterposten en het inkorten van het parcours kunnen we de hardlopers niet veilig genoeg laten starten."

Bij hardloopevenement De Maasdijk zijn ze wel gewend om te dealen met warm weer. Zo starten de hardlooponderdelen in de avond, rond 18:00 uur. "We zijn er eigenlijk op ingericht dat het warm wordt, hitte is geen uitzondering meer", zegt Marco Leenders, voorzitter van atletiekvereniging Oss '78. "We hebben toen besloten om het hardlopen te laten beginnen in de avond, hoe langer je loopt, hoe koeler het dan wordt."

"We realiseren ons dat dit een enorme teleurstelling is", schrijft ook voetbalclub v.v. Bruheze uit Helmond. Daar zou dit weekend eigenlijk een voetbaltoernooi plaatsvinden, maar ook hier gooit het stijgende kwik roet in het eten. "Het was geen gemakkelijke beslissing. Toch vinden we het risico te groot."

De organisatie van de run benadrukt dat bij te hoge temperaturen vooral jonge sporters een groot risico lopen. "Als we hen niet koel kunnen houden en ze willen toch doorrennen langs de waterpunten, is er kans op onherstelbare schade, of erger."

Toch is het ondanks de maatregelen opletten aankomend weekend. "We hebben begrepen dat de warmte juist in de loop van de dag toeneemt, het wordt heel warm om 18:00 uur", zegt de voorzitter. Momenteel is de organisatie van het evenement in overleg met de veiligheidsdiensten en de gemeente over eventuele maatregelen. "We houden goed de vinger aan de pols."

Donderdag neemt de organisatie een knoop door over aanvullende maatregelen voor de hitte. Volgens de voorzitter heeft het eerder starten van een marathon dan ook niet zoveel zin. "Dan krijgen de mensen die er langer over doen, het juist steeds heter."

Niet overal in de provincie liggen sporters wakker van het vooruitzicht van meer dan 30 graden. De organisatie van wielertoertocht Rijsbergen Demarreert heeft er juist zin in. "Met fietsen is het eigenlijk prima te doen, je rijdt ook veel onder bomen en je kunt altijd even stoppen bij een horecagelegenheid onderweg. Daar gaat de tap zondag in ieder geval vloeien."