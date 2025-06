750 Brabantse bomen midden op A10 bij Amsterdam: 'Militaire operatie'

Ruim 750 bomen uit Cuijk worden woensdag met man en macht op tientallen trailers geladen. Ze gaan niet naar een park of bos, maar komen midden op de snelweg. Het bijzonder stukje natuur is onderdeel van het festival 'Op de Ring' ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. "Het is bijna een militaire operatie", vertelt projectleider Sofie Ebben.

Het is een komen en gaan van vrachtwagens op een stuk grond aan de Beversestraat. Sofie is druk in de weer om alles in goede banen te leiden. "We zijn vandaag en morgen druk bezig met het laden van de 750 bomen op de trailers. Of eigenlijk 785 bomen, want we hebben wat extra voor de zekerheid." "We hebben heel veel verschillende soorten bomen, maar de iep is het belangrijkste", vertelt ze terwijl ze tussen de bomen loopt. "Die heeft een bijzondere betekenis voor de stad Amsterdam. Al sinds de middeleeuwen worden die geplant langs de grachten van de stad. Daarom kan zeker die soort niet ontbreken."

Het terrein met de 750 bomen (foto: Tom Berkers).

Het 'bijzondere project' voor de boomkwekerij uit Vianen, gemeente Land van Cuijk, begon maanden geleden. "Het is ontworpen door landschapskunstenaar Bruno Doedens. Hij heeft een paar jaar geleden een keer een verplaatsbaar bos in Leeuwarden bedacht. En hij kende ons daarvan, omdat wij daar toen ook leverancier van de bomen waren."

De bomen worden op de trailers geladen (foto: Tom Berkers).

De bomen die in de aankomende dagen verplaatst gaan worden naar Amsterdam zijn allemaal zo'n vier jaar oud. Sinds vier maanden staan ze in speciaal gemaakte bakken. Ze moeten schuin op de vrachtwagen worden geladen, weet Rob van Lanen, die even stopt met werken om het zweet van zijn voorhoofd te wissen. "Met een speciaal draai- en kantelsysteem kunnen we de bomen schuin leggen. Als ze rechtop zouden staan kunnen ze namelijk niet onder de Rijstrooksignaleringsborden door."

De bomen liggen schuin op de trailer (foto: Tom Berkers).

De 65 trailers vol met bomen gaan de komende dagen naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Daar verzamelen we ze en dan mogen we vrijdag- op zaterdagnacht de bomen plaatsen op de snelweg. Het is bijna een militaire operatie met een enorme tijdsdruk. Dat wordt echt alle zeilen bijzetten, maar we hebben ons goed voorbereid", vertelt Ebben. "En als het festival is die zaterdag, dan liggen wij te slapen", vult ze lachend aan. "Om vervolgens de volgende nacht de bomen weer van de snelweg te halen. Ze gaan dan naar de zogenaamde bomencamping. Dat is de opslagplek voor de bomen, want komen ze komen hier niet meer terug." De bomen worden uiteindelijk verspreid over de verschillende wijken van de stad. "Als het zover is, dan is het project geslaagd. Zoals we in Brabant zeggen: 'keigaaf'. Hier gaan we nog lang over napraten, denk ik."