Bossche schermbroers dicht bij grote stunt, maar pakken zilver op EK

Tristan Tulen (33) uit Den Bosch heeft woensdag met de Nederlandse degenschermers zilver gepakt op het Europees kampioenschap. In de finale was Frankrijk met 45-29 te sterk voor Tulen, Konrad Veenenbos (Schermclub Den Bosch) en David van Nunen. Rafaël Tulen, de 5 jaar jongere broer van Tristan, maakte ook deel uit van de ploeg, maar raakte in de halve finale geblesseerd.

In de eerste ronde kreeg Nederland een bye. Vervolgens werd Polen met 45-37 verslagen en daarna volgde een stunt tegen het als eerste geplaatste Hongarije: 45-38. In de halve finale kon Rafaël Tulen door een blessure niet meer verder, hij werd vervangen door Veenenbos. De Duitsers werden met 45-28 naar huis gestuurd.

Nederland won nog nooit goud op een EK en dat zat er woensdagavond ook niet in in het Italiaanse Genua. In de finale waren de Fransen Luidgi Midelton, Alexandre Bardenet en Gaetan Billa duidelijk te sterk. Individueel konden de Nederlanders tijdens het EK geen potten breken. Ze werden allemaal al vroegtijdig uitgeschakeld.