'Grote hoeveelheid pillen' gevonden bij politieinval, twee aanhoudingen

De politie heeft woensdagmorgen een grote hoeveelheid pillen gevonden in Den Bosch, Zaltbommel en het Gelderse Brakel. Daar waren ze bezig met een onderzoek naar drugscriminaliteit. Er zijn twee mannen aangehouden.

De inval vond al vroeg op de ochtend plaats, rond de klok van zes. Uit politieonderzoek was namelijk het vermoeden ontstaan dat er op die plekken drugscriminaliteit zou plaatsvinden. De politie heeft er vervolgens grote hoeveelheden pillen gevonden.

Ze zijn nog aan het onderzoeken wat er precies in de pillen zit. Ook zijn er gegevensdragers (zoals computers, usb-sticks of telefoons) en een sealapparaat in beslag genomen.

De aangehouden mannen komen uit Zaltbommel en Brakel. Ze zijn 30 en 35 jaar oud en zitten vast voor verhoor.