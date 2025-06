Geen geld voor A50, regio vreest voor woningbouw: 'Dit kan zo niet'

Er moet meer geld worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de regio Noordoost-Brabant nu de verbreding van de snelweg A50 uitgesteld is. Het geld voor die verbreding wordt gebruikt voor andere infrastructuurprojecten. Maar als het aan de provincie en een aantal omliggende gemeentes ligt, is dat geld hard nodig. "De afgesproken woningbouw in de regio kan niet plaatsvinden zonder investeringen in infrastructuur."

Dat valt te lezen in een brandbrief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De brief is ondertekend door de provincie, een aantal gemeentes zoals Oss, Den Bosch en Meijerijstad en werkgeversbond VNO-NCW. Vorig jaar liet het ministerie weten dat de verbreding van de snelweg tussen Oss en Ewijk op de lange baan wordt geschoven. Er kon destijds niet genoeg stikstofruimte gevonden worden om het project door te laten gaan, vanwege nabij liggende Natura 2000 gebieden.