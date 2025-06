Provincie teleurgesteld, gemeenten plannen 4000 woningen bij geitenhouders

Brabantse gemeenten hebben plannen om zeker 4328 nieuwe huizen te bouwen vlakbij geitenhouderijen, zo heeft de provincie becijferd. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een slechtere gezondheid hebben.

Uit dat onderzoek blijkt dat Brabantse gemeenten concrete plannen hebben om 4328 woningen binnen twee kilometer afstand van een geitenhouderij te bouwen. Volgens het RIVM is er binnen die afstand een groter gezondheidsrisico voor omwonenden. Zo krijgen bijvoorbeeld meer mensen een longontsteking.

Hoewel de provincie niet kan afdwingen dat gemeenten hun plannen aanpassen, hoopt gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Gezondheid toch gehoor te vinden. "We zien dat er plannen zijn om te bouwen op plekken die, in het licht van het RIVM-onderzoek, als minder wenselijk kunnen worden beschouwd. We verzoeken dan ook om bij de verdere uitwerking van hun plannen nadrukkelijk om hier rekening mee te houden."

Onlangs viel bij gemeentehuizen een brief op de mat met precies die oproep. "Daarmee willen we aandacht vragen voor gezondheidsrisico's", zegt de gedeputeerde.

Extra maatregelen

Zelf kan Boelema geen extra maatregelen nemen: het afwegen van woningbouwlocaties is door het Rijk aan gemeenten overgelaten. Deze moeten dus zelf rekening houden met een gezonde leefomgeving bij het opstellen van bouwplannen.

Het kabinet nam naar aanleiding van het RIVM-onderzoek nog geen maatregelen en vroeg de Gezondheidsraad om advies. Dit advies wordt pas aan het eind van dit jaar verwacht. Daaruit moet blijken of en hoe extra maatregelen ingezet moeten worden.

Geitenstop

Sinds 2017 mogen er in Brabant geen nieuwe geitenhouderijen bij komen. Maar bestaande bedrijven mogen hun aantal dieren nog wél uitbreiden.