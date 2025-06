2 volwassenen en kind gewond bij ongeluk op A58, snelweg nog uren dicht

Twee volwassenen en een kind zijn woensdag aan het begin van de avond gewond geraakt bij een kettingbotsing op de A58 bij Woensdrecht. De weg van Zeeland naar Bergen op Zoom is door het ongeluk nog urenlang afgesloten. Rijkswaterstaat meldde rond kwart over acht dat de weg pas rond middernacht weer open kan.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De drie gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Bij de botsing waren in totaal drie auto's betrokken.

Omrijden

Verkeer dat van Zeeland naar Brabant wil, moet omrijden via Zierikzee en Oude-Tonge, richting Roosendaal. De reistijd is daardoor nagenoeg verdubbeld.