Luca filmt zijn werk in de friettent en miljoenen mensen kijken ernaar

Bestellingen opnemen, friet en snacks bakken en… een TikTok-fenomeen zijn. Luca Chen (26) is werknemer van cafetaria de Fijnproever uit Etten-Leur én een hit op TikTok. Zijn video’s van zijn werkzaamheden krijgen online miljoenen views. "Echt bizar wat er gebeurt."

Op zijn eigen social media komt Luca Point of View (POV) video’s tegen - video’s gefilmd vanuit het perspectief van de maker. "Ik dacht toen meteen: dit kan ik ook in onze friettent doen." Als Luca zijn eerste video’s viraal gaan, weet hij niet wat hij ziet. "Ik stond echt versteld." Al snel gaat hij door met produceren en de kijkersaantallen stijgen. "Toen dacht ik: de mensen vinden het leuk. Laat ik dit vaker doen."

Met een camera om zijn nek staat Luca Chen in de cafetaria van zijn ouders. "Ik neem bestellingen op en film vervolgens het hele proces", vertelt hij tegen ZuidWest TV . Het idee kwam een paar jaar geleden van zijn moeder. "Zij begon met het maken van simpele video’s op Facebook, waarin ze liet zien hoe ze shoarma klaarmaakte. Toen is het zaadje van video’s maken geplant."

Honger

Wat is nou het geheim van de goed scorende video’s? "Het is eten. Iedereen moet elke dag eten en mensen houden ervan." De cafetariamedewerker denkt dat mensen ook wel honger krijgen van zijn video’s. Daarnaast omschrijft Luca de video’s als erg spontaan. "Dat is wel de kracht."

In het begin vindt Luca het wel spannend om mensen zomaar vast te leggen met zijn camera. "Ik zet er nooit gezichten op, maar iemand zijn stem is natuurlijk wel herkenbaar. "Dat vond ik wel spannend, maar alle reacties zijn gelukkig heel positief." Wekelijks krijgt hij te horen dat zijn filmpjes leuk zijn en hij ermee moet doorgaan. "Daar ben ik dankbaar voor."

Satisfying

De TikToks zorgen ervoor dat klanten vanuit het hele land naar de snackbar komen. "Er zijn al mensen uit Den Bosch, Rotterdam en Tilburg geweest. Dat is echt dankzij de video’s", vertelt hij.

"Ik vind het leuk om hier te zijn", vertelt de 22-jarige Mitchel uit Schiedam. "Ik was in Roosendaal en toen dacht ik: ik moét even langs De Fijnproever." Iedere avond als Mitchel door zijn TikTok scrolt komt hij wel een video van Luca tegen. "Ik vind het heel satisfying om te kijken. Het is fijn en rustgevend. Het is gewoon een genot."