Fietser ernstig gewond door harde botsing met auto

Een fietser is woensdagavond geschept door een auto bij het oversteken op de Eindhovenseweg in Geldrop. De fietser raakte zwaargewond en is op de plek van het ongeluk gereanimeerd.

Er landde een traumahelikopter om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.