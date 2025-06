Aanslag op huis waar man en kind wonen, deur aan gruzelementen

Een voordeur van een huis aan het Hugo de Grootplein in Eindhoven is woensdagnacht verwoest met een explosief. Dat werd vermoedelijk door de voordeur gegooid. Door de kracht van de explosie belandden onderdelen van de brievenbus aan de overkant van de straat.

In de deur ontstond een gapend gat. Ook in de hal is de schade aanzienlijk. De straat is bezaaid met stukken van de voordeur. Ook auto’s raakten beschadigd. De omgeving is afgezet.

Op het moment van de explosie waren een man en een kind in het huis aanwezig. Zij raakten niet gewond. Agenten ontfermden zich over hen.