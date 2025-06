Moeder Jozi knuffelt haar nieuwe baby: chimpansee geboren in Eindhoven Zoo

In Eindhoven Zoo, het vroegere Dierenrijk, is deze week een West-Afrikaanse chimpansee geboren. Dat maakte het park donderdagochtend bekend. De geboorte van het jonge mannetje is een feestelijk moment voor het park en van groot belang voor het behoud van deze bedreigde apensoort. De chimpansee is een bedreigde diersoort.

De dierenverzorgers van Eindhoven Zoo waren al enige tijd op de hoogte van de zwangerschap, dus de komst van het jong kwam niet geheel onverwacht. Wie de vader is, moet nog blijken uit DNA-onderzoek, aangezien er meerdere vruchtbare mannetjes in de groep leven.

Voor moeder Jozi is het haar tweede nakomeling. "Het gaat goed met de jonge chimpansee", vertelt hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen. "De moeder houdt hem dicht bij zich en de groep reageert rustig. Vooralsnog ziet alles er dus goed uit." Belangrijk voor soortbehoud

De chimpansee komt vooral voor in de bossen van Centraal- en West-Afrika, maar het leefgebied van de chimpansee verdwijnt door ontbossing, landbouw en mijnbouw. Bovendien worden chimpansees gevangen voor de illegale handel of wordt er op hen gejaagd voor hun vlees. Eindhoven Zoo zet zich, samen met andere Europese dierentuinen, in voor het behouden en beschermen van bedreigde diersoorten. "Deze geboorte is dan ook belangrijk. We zijn blij om zo een steentje te kunnen bijdragen aan het behoud van deze diersoort." Eind december werd er ook in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek een West-Afrikaanse chimpansee geboren.

Foto: Eindhoven Zoo.