Overal stijgt de WOZ-waarde, maar niet in deze gemeente

Nergens in Nederland daalt de WOZ-waarde zo hard als in de gemeente Eersel. Sterker nog, overal in Nederland stijgt de WOZ-waarde juist, op vier gemeenten na. Van die vier is Eersel de grootste daler, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De gemiddelde prijs van een koopwoning daalde in Eersel met 1,4 procent. In de gemeente betaal je in 2025 voor een huis gemiddeld 478 duizend euro. Een jaar eerder was dat 485 duizend euro.

Grootste stijging in Brabant

De gemeente Valkenswaard is de grootste stijger van Brabant. De WOZ-waarde van een huis stijgt er met 10,3 procent. Daarmee hoort Valkenswaard bij de tien grootste stijgers van Nederland. Een koopwoning kost er dit jaar gemiddeld 419 duizend euro. In 2024 was dat nog 380 duizend euro.

Duurst

In Vught ben je het duurst uit. Daar betaal je voor een eigen huis gemiddeld 569 duizend euro. En dat is 8,8 procent meer dan in 2024. Dat is nog niets vergeleken met Bloemendaal in Noord-Holland. Daar is de gemiddelde waarde van een woning maar liefst 923 duizend euro. Beter in Brabant blijven wonen dus.