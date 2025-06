Bram zwaait af bij Krezip na avontuur met U2: 'Even slikken voor ons'

Drummer Bram van den Berg neemt definitief afscheid van de Tilburgse band Krezip. De drummer speelt dit weekend nog met de band op Pinkpop en op 6 december in de Ziggo Dome, maar gaat daarna weg bij de band waar hij jaren deel van uitmaakt. De muzikant ging in 2023 weg bij Krezip voor een invalklus bij de band U2. Of hij Krezip verlaat om zich definitief aan te sluiten bij de Ierse band, is nog niet duidelijk.

De band kondigt donderdag vol enthousiasme op hun Instagram aan dat de drummer terug is van zijn invalklus bij U2 om mee te spelen op het festival Pinkpop aankomend weekend en tijdens hun show in de Ziggo Dome eind dit jaar.

"Tegelijkertijd zal de Ziggo Dome zijn allerlaatste show met ons zijn. Het is even slikken voor ons", schrijft de band. "We kijken er enorm naar uit deze bijzondere shows met hem samen te kunnen spelen en zo op een mooie manier afscheid van hem te kunnen nemen als onze drummer." Las Vegas

De drummer die aan de Rockacademie in Tilburg studeerde, was tijdens de unieke concertreeks van de Ierse band in het muziekgebouw Sphere in Las Vegas de vervanger van U2-drummer Larry Mullen, die moest herstellen van een operatie. Zijn Tilburgse bandleden van Krezip reisden eerder af naar Las Vegas om hem aan te moedigen. "We hadden niet trotser kunnen zijn", zeiden zij over de invalklus. Jubileum

Krezip viert aankomend weekend een jubileum op Pinkpop. De Tilburgse band mocht 25 jaar geleden invallen op het hoofdpodium in Landgraaf. Na die show brak de band door en steeg het nummer 'I Would Stay' naar plek 1 op de Nederlandse hitlijsten.