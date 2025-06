Wit spul bij dassenburchten blijkt gif, vermengd met visolie

Het witte poeder dat in april bij vijf dassenburchten in natuurgebied Maasheggen bij Vierlingsbeek werd gevonden, is carbid. Uit de chemische stof kan een gas vrijkomen dat voor verstikkingsgevaar kan zorgen. Dat blijkt donderdag uit een eerste onderzoek van de omgevingsdienst Samen Sterk in Brabant en Staatsbosbeheer.

Als carbid in aanraking komt met water of vocht, komt het gas acetyleen vrij. Dat kan zorgen voor verstikkingsgevaar. De dassenburchten zijn na het aantreffen van het witte poeder goed in de gaten gehouden met wildcamera's. In de avonduren zijn er de laatste weken wroetende dassen gezien.

Het witte poeder rook naar vis. Vermoedelijk is er visolie aan toegevoegd om de dassen te lokken. Het spul is na de ontdekking met een speciale stofzuiger opgeruimd. Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan. Er is nog geen verdachte in beeld. Voor het verstoren van beschermde dassenburchten en de dassen in de burcht kan een straf tot zes jaar cel opgelegd worden.

Deze das werd gespot bij de burcht.