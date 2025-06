Heesen Yachts: grootmacht uit Oss en onmisbaar voor Brabant

Terwijl vrachtschepen al maandenlang noodgedwongen moeten omvaren vanwege een kapotte sluis bij Lith, mochten eind maart drie luxe superjachten tóch doorvaren. Het ging om gloednieuwe vaartuigen van Heesen Yachts, de wereldberoemde jachtbouwer uit Oss. Achter deze opmerkelijke uitzondering schuilt dan ook niet zomaar een bedrijf, maar een internationale grootmacht, het visitekaartje van de stad én een belangrijke economische motor voor de hele regio.

De drie Heesen-jachten kregen eind maart tóch toegang tot de kapotte sluis bij Lith, waar al het andere scheepvaartverkeer al maanden niet meer via Lith kan varen. Uit documenten die Omroep Brabant in handen kreeg via een beroep op de Wet open overheid (Woo), blijkt dat Rijkswaterstaat uit angst voor schadeclaims een tijdelijke constructie opzette. Het illustreert hoe belangrijk – en invloedrijk – Heesen is geworden. Maar wie is dit bedrijf en waarom is het zo cruciaal voor Brabant?

Het begon allemaal in 1978, toen ondernemer Frans Heesen, toen nog actief in de kunststofindustrie, de failliete werf Grioss Aluboats overnam. Binnen een jaar leverde hij zijn eerste jacht af: de 20 meter lange Amigo. De grote internationale doorbraak volgde in 1988 met Octopussy, een 44 meter lang snelheidsmonster dat dankzij drie motoren een topsnelheid haalde van 50 knopen, zo'n 92 kilometer per uur. Het was destijds het snelste motorjacht ter wereld.