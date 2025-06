Inbreker gebeten door politiehond en kompaan getaserd

Twee mannen hebben woensdagnacht ingebroken bij een Legobedrijf aan de Konijnenberg in Breda. De inbrekers werden op heterdaad betrapt. Een man ging op de vlucht, maar werd door de politie getaserd. De andere man ging er ook vandoor. Hij werd later teruggevonden in de nabijgelegen volkstuinen waar hij werd gebeten door een politiehond. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Ook bij andere bedrijven en in een auto op het bedrijventerrein is ingebroken.

Het inbraakalarm van het Legobedrijf ging rond half drie woensdagnacht af. De verdachten verscholen zich in de bosjes en op een naastgelegen terrein voor de politie. Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd door de politie getaserd en kon direct worden aangehouden.

De andere inbreker probeerde te vluchten en klom over een hek. Even later werd hij gevonden in de nabijgelegen volkstuinen aan de Terheijdenseweg. Hij werd gebeten door een politiehond. De inbreker was op dat moment al gewond. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

Andere inbraken

Naast het Legobedrijf is er ook bij twee andere bedrijven aan de Konijnberg en de Terheijdenseweg ingebroken. Een daarvan is een metaalbedrijf dat ook speelgoed maakt. De inbrekers hebben in beide gevallen geen speelgoed buitgemaakt. "De ramen zijn kapot en ze hebben een kast omgegooid", vertelt eigenaar Bram van het Legobedrijf.

Ook bij het metaalbedrijf zijn ramen kapot en hebben de inbrekers veel rotzooi gemaakt. Bij één bedrijf werd een poging gedaan om in te breken. De ruiten van een auto die geparkeerd stond op het terrein zijn ingegooid. De politie is op zoek naar camerabeelden van de inbraken en vraagt getuigen zich te melden.