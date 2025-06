Drinkwater besparen door je tuin anders te besproeien, zo doe je dat

Als het warm is ziet het Brabantse drinkwaterbedrijf het waterverbruik soms met tientallen procenten toenemen. Onder meer omdat we massaal drinkwater gebruiken om onze tuin te sproeien. Gemiddeld gebruiken we hiervoor per jaar zo'n 1000 liter drinkwater.

Dat staat gelijk aan 5000 glazen water of 200 emmers vol, zo berekende het drinkwaterbedrijf. “Maar met vier eenvoudige tips kun je in je tuin veel water besparen”, zegt Karlijn van der Heijden, sectordirecteur bij Brabant Water.