Gewonde bij frontale botsing tussen busje en vrachtwagen

Een werkbus en een vrachtwagen zijn donderdagochtend frontaal tegen elkaar gebotst op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. De bestuurder van de werkbus is gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ernstig het slachtoffer gewond is, is niet duidelijk. De schade aan de werkbus en de vrachtwagen is enorm. De weg is volledig afgesloten voor verkeer.

Normaal gesproken rijdt verkeer over twee rijbanen in dezelfde richting, maar door werkzaamheden op de weg rijdt verkeer op twee rijbanen nu in tegengestelde richting van elkaar. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht.