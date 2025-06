Verkopers zetten chocolaterie en bovenwoning letterlijk in de etalage

Het historische hart van vestingstad Bergen op Zoom puilt uit van de pittoreske straatjes en winkeltjes. Lokaal beter bekend als het ‘Vierkantje’. Naast de Grote Markt zijn er nog drie straten die het vierkant compleet maken. Een ervan is de Kortemeestraat. Daar staat een voormalige chocolaterie met bovenwoning te koop voor 275.000 euro. “Het gebouw uit 1900 is zeker geen pand in de categorie dertien in een dozijn”, zegt Erwin Schuurbiers, makelaar bij Helmig Makelaardij in Halsteren.

Corné Verschuren Geschreven door

De huidige eigenaar kocht het unieke pand in in 2008. Het is gerenoveerd, duurzaam gemaakt en wordt sinds die tijd verhuurd aan onder meer uitbaters van broodjeszaken, start-ups of particuliere initiatieven. De laatste huurder was een dame die boven de winkel woonde en in de winkel een chocolaterie met bijbehorende verkoop van wijnen runde. “Deze huurster is naar een andere regio verhuisd en is in Bergen op Zoom gestopt met haar chocolaterie", legt Schuurbiers uit. Door de jaren heen zijn er in de winkel volgens hem veel verschillende producten verkocht.

Veel bedrijven in de Kortemeestraat worden door lokale ondernemers gerund. Volgens Schuurbiers met een divers aanbod. Sommige doen het fulltime, anderen parttime. De sfeer tussen de ondernemers in het ‘vierkantje’ noemt hij 'uniek': "Waar nodig helpen ze elkaar. Zo hoorde een styliste aan de overkant dat het pand aan de Kortemeestraat 2 te koop stond. Ze bood aan om de etalage een nieuwe uitstraling te geven. Zo zijn Bergenaren.”

De Kortemeestraat (foto: Helmig Makelaardij).

Het pand valt onder beschermd stadsgezicht. Dat is te zien aan het uiterlijk. Zo is de etalage er een van het stoere kaliber. “In een van de etalageramen zit een bolling die leunt op natuursteen. De ramen van het woonhuis kun je naar boven schuiven. Het ziet er gaaf uit en het past bij het uiterlijk van het gebouw. Onder het pand ligt ook nog een kelder voor de eventuele opslag van goederen.”

Het winkelpand aan de Kortemeestraat (foto: Helmig Makelaardij).

Het pand aan het Kortemeestraat heeft twee nummers: 2 en 2B. “Dat geeft meerdere mogelijkheden”, zegt de makelaar. “Het pand is nu leeg en mag ook in zijn geheel als woonhuis worden gebruikt. Een een- of tweepersoonshuishouden kan daar gebruik van maken.” Maar er zijn meerdere opties. “Zo mag een koper de winkelruimte gebruiken om bijvoorbeeld zelf een winkel, kantoor of een praktijk aan huis te beginnen. De koper mag de winkelruimte of andere ruimtes in huis ook verhuren aan anderen om zo extra inkomsten te hebben.”

Foto: Helmig Makelaardij.

Foto: Helmig Makelaardij.

Schuurbiers verwacht dat de verkoop snel beklonken zal zijn. “Er zijn al meerdere bezichtigingen geweest en de komende weken is er nog een aantal gepland. Dat komt wel goed.”

Foto: Helmig Makelaardij.