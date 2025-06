Heks Coby doet rituelen bij volle maan: ‘We doen aan magie en orakelen’

Diep in de bossen bij Waalre komt eens per maand een groep heksen samen. Ze wandelen door een labyrint, zingen hymnes bij een heksenketel en verbranden briefjes met runenschrift om contact te leggen met 'het Al’. “Als het volle maan is, kun je dingen aantrekken in je leven”, vertelt heks Coby Rijkers.

Coby is één van de mensen bij wie Merlijn Passier een nacht doorbrengt voor zijn serie Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt de programmamaker wat er allemaal in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen. Volgens Coby is de nacht het perfecte moment om aan magie te doen. “Dan is het web van het universum lekker rustig”, zegt ze. “Ik ben een eclectische heks, ik orakel en ik tap berkenwater." Merlijn knippert even met zijn ogen. Hier kan hij geen touw aan vastknopen. Orakelen en magie

Gelukkig wil Coby Merlijn wel een spoedcursus geven, zodat hij ook mee kan doen aan het volle maan-ritueel. “Je mag een wens opschrijven”, legt Coby uit. “Die gaan we dan omzetten in een oud-Scandinavisch runenschrift. En van die tekens maak je een sigil, een soort logo dat symbool staat voor je wens.”

Daarbij geldt wel één belangrijke les: “Je moet héél specifiek zijn, anders weet het universum niet wat je wil hebben.” Merlijn hoeft er niet lang over na te denken wat hij bij 'het Al' wil bestellen: een PS5-spelcomputer!

Maar dat is niet zo makkelijk in oude runen om te zetten, want de Vikingen gebruikten geen cijfers. En een miscommunicatie met het universum zit in een klein hoekje, dus voor je het weet word je met een oude PS1 opgezadeld. Coby’s oplossing is om het cijfer 5 uit te schrijven als woord. Op hoop van zegen dan maar. Met inkt gemaakt van ravenveren schrijft Merlijn zijn sigil op een briefje. Een bestelling aan het universum doe je niet zomaar even op de post. Daar hoort een heel ritueel bij. Samen met een groep andere heksen gaat Merlijn dieper het bos in. “We gaan eerst door het labyrint lopen om ons hoofd leeg te maken en om ons op te laden met de energie van de maan”, vertelt Coby. “Daarna creëren we een magische plek rond het vuur. Met een bezem vegen we de oude energie weg en dan roepen we de windrichtingen aan.” De eer is aan heks Sandy: “Machten en krachten van het oosten, element lucht, ik nodig jullie uit om aanwezig te zijn bij onze heilige cirkel. Wees welkom!”, roept ze uit. “Wees welkom!”, echoot de groep. Dan mogen de sigils met wensen eindelijk het vuur in, als de heksen allemaal tegelijk de magische spreuk zeggen: “By the knot of one, this spell has begun!”

Hulp van universum bij tentamen

Heks Sandy vertelt dat ze zich in de heksenkring altijd extra bijzonder voelt. “Er hangt een bepaalde energie. Het ritueel is een mooie bekrachtiging van je wens. Dat is toch wat sterker dan dat je het alleen thuis even zit te bedenken.” En wat vinden ze er thuis eigenlijk van dat Sandy regelmatig ‘s nachts rond de heksenketel staat? “Die maken er graag gebruik van! Als de kinderen een tentamen hebben, vragen ze of ik wat voor hen in het vuur wil gooien.”

Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+ Is de wens van Merlijn uitgekomen? Dat zie je in aflevering 6. Na het heksenritueel stuit Merlijn op een groep wagenbouwers in Prinsenbeek, die de nacht doorhalen om op tijd klaar te zijn voor de carnavalsoptocht.