Jumbo reorganiseert bezorghubs: toekomst teamleiders onzeker

Supermarktketen Jumbo gaat zijn bezorghubs voor online bezorgingen herstructureren. Dat blijkt uit een interne mail die het hoofdkantoor in Veghel heeft gestuurd naar teamleiders van de bezorghubs en uit een gesprek met een ervaren bezorger, meldt vakblad Distrifood. Banen van teamleiders staan door de reorganisatie op de tocht.

Volgens de e-mail, die in handen is van Distrifood , gaat het om een 'voorgenomen organisatiewijziging binnen de Hub-organisatie'. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft al een positief advies gegeven over de plannen. Bij de online bijeenkomst komende maandag worden teamleiders bijgepraat over de veranderingen. De reorganisatie, die onderdeel is van 'Route 2025', gaat op 8 september dit jaar in.

Een ervaren bezorger zegt tegen het vakblad dat een rayonmanager een maand geleden de herstructurering aankondigde. De Jumbo-bezorger verwacht dat teamleiders de gevolgen gaan merken en niet de (senior)bezorgers. Per Hub werken er nu ongeveer vier of vijf teamleiders. Die functies vervallen waarschijnlijk. De medewerker verwacht dat de seniorbezorgers een deel van hun taken overnemen. De supermarktketen heeft twintig Hubs verspreid door Nederland.

Volgende fase

De reorganisatie heeft niet zo'n omvang als de reorganisatie in 2024 op het hoofdkantoor, benadrukt een woordvoerder in een reactie bij Distrifood. "We hebben in 2024 gekeken naar een nieuwe inrichting van onze organisatie waarbij we onze winkels en klanten nog meer centraal zetten om de ingeslagen koers succesvol te kunnen blijven voortzetten. Op dit moment kijken we ook naar onze bezorgorganisatie."

Jumbo Online bestaat al meer dan tien jaar. "In deze tijd hebben we het thuisbezorgen van boodschappen getransformeerd van bezorging vanuit onze winkels naar bezorging via lokale distributielocaties, zogeheten hubs." Dat heeft nu een volgende fase bereikt. "Waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het verfijnen van deze logistieke operatie en dat vraagt om een andere manier van werken en een bijhorende organisatiestructuur. De komende jaren ligt de nadruk op het neerzetten van een stabiele, uniforme operatie die bestendig is voor verdere groei."