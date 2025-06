Thierry Aartsen: 'De minister en ik hebben er zin in om te gaan knallen'

Nieuwbakken demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) uit Terheijden zegt te zijn 'geschrokken' van de grote zorgen die er bij velen leven over de onveiligheid in het openbaar vervoer. Het is een van de belangrijke zaken die zijn aandacht hebben in zijn nieuwe functie als staatssecretaris op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zegt hij in een interview met Omroep Brabant.

Aartsen, voorheen Tweede Kamerlid voor de VVD, is donderdag officieel beëdigd door koning Willem-Alexander tot staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu. Sinds begin deze week bekend werd dat hij deze functie kreeg, is hij naar eigen zeggen 'veelvuldig' aangesproken door mensen op de onveiligheid in het openbaar vervoer. "Vaak door jonge vrouwen die niet meer met de trein durven reizen, vooral niet in het weekend. Of door conducteurs die worden geconfronteerd met soms zwaar geweld. Die zeggen: dit trek ik niet meer. Daar ben ik echt van geschrokken", zegt Aartsen als hem wordt gevraagd naar zijn speerpunten als staatssecretaris.

Ondanks dat het kabinet demissionair is en er eigenlijk geen nieuw beleid meer mag worden ontwikkeld, betekent dat volgens hem niet dat hij en de nieuw aangetreden BBB-minister Robert Tieman alleen op de winkel gaan passen. "We moeten ons nog goed inlezen en we weten nog niet welke onderwerpen de Tweede Kamer als controversieel heeft verklaard. Maar alleen op de winkel passen? Integendeel! De minister en ik hebben er zin in om te gaan knallen."

"Nederland zit te smachten om een kabinet dat besluiten neemt."