Vincent van Gogh-schilderij in een wel heel bijzonder nieuw jasje

Het schilderij Het gele huis van Vincent van Gogh is in een bijzondere nieuwe vorm gegoten: LEGO. Er waren ruim 180.000 steentjes nodig om het werk van de beroemde schilder uit Zundert in de beroemde bouwsteentjes tot 'LEGO' te laten komen.

De onthulling vond woensdagavond plaats in het Van Gogh Museum in Amsterdam en is onderdeel van een breder samenwerkingsproject tussen het museum en de Deense speelgoedfabrikant. Het bouwwerk bestaat uit vijf kamers en volgens het museum om precies te zijn uit 182.109 LEGO-stenen.

De vijf kamers van Het gele huis vertellen elk een onderdeel van het verhaal van Van Gogh op de plek waar hij zijn iconische zonnebloem-schilderijen maakte. "Van Vincents zoektocht naar inspiratie tot zijn reputatie als meester van kleur en vorm”, schrijft het museum. LEGO World

Het schilderij zelf is ook te zien in het Van Gogh Museum. Het schilderij komt uit 1888 en werd geschilderd door Van Gogh in Arles in Frankrijk. De LEGO-variant is tot en met 28 september in het museum te zien. Daarna trekt het werk onder meer door naar het LEGO World-evenement in Utrecht, dat in oktober plaatsvindt. Het is niet de eerste keer dat het museum zulke bijzondere samenwerkingen aangaat. Eerder waren er al Van Gogh-Pokémonkaartjes en -schilderijen, die zo populair waren dat ze voor hoge bedragen op advertentiewebsites verkocht werden.

Foto: Van Gogh Museum.