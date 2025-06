Hitte is gevaar voor instrumenten, daarom treedt orkest dit weekend niet op

De voorstellingen van het symfonieorkest Philzuid die in het weekend gepland stonden in onder meer Eindhoven zijn afgelast. Door het warme weer ziet de organisatie gezondheidsrisico's voor deelnemers en publiek. De hitte is ook een risico voor de strijkinstrumenten en houten blaasinstrumenten.

De organisatie hoopt het evenement te kunnen verplaatsen naar het najaar. Ook in Maastricht en Roermond zou het orkest dit weekend optreden. Het kan in Eindhoven boven de 30 graden worden. In Maastricht wordt zelfs een temperatuur van 33 graden verwacht.

Bij de zogenoemde Philmob-concerten van Philzuid mogen muzikanten van alle niveaus en leeftijden meedoen. Ze geven samen met professionals een concert. Afgelastingen

De extreme hitte in Brabant zorgt dit weekend voor veel afgelaste evenementen. De Halve Marathon van Roosendaal, de Engelenrun en een voetbaltoernooi in Helmond werden allemaal afgelast. Andere evenementen proberen nog te zoeken naar een oplossing voor de warmte.