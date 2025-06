Kettingbotsing met zeven auto's, weg tijdelijk afgesloten

Zeven auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de N324 vanuit Oss richting Ravenstein. Er vielen geen gewonden. De exacte oorzaak van de kettingbotsing is nog niet bekend.

De weg werd tijdelijk afgesloten om de voertuigen te bergen en het wegdek te reinigen. Het verkeer richting Ravenstein werd omgeleid via de rijbaan in tegengestelde richting. Inmiddels is de weg weer open.