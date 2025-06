Kilometerslange achtervolging over de snelweg eindigt in Tilburg

Een bestuurder is donderdagmiddag opgepakt in Tilburg na een grote politieachtervolging die begon op de A59 bij Waalwijk. De auto reed donderdagmiddag met een vals kenteken op de snelweg.

Fietser

Eenmaal in Tilburg reed de auto mogelijk ook nog een fietser aan, aldus een woordvoerder. "Dat weten we niet zeker. Mogelijk is fietser niet aangereden maar enkel gevallen", aldus een woordvoerder.

De politie weet nog niet waar de fietser is en dus is het onduidelijk of de fietser gewond is geraakt. De politie hoopt dat de fietser zich meldt.

In de Hesperenzijstraat in Tilburg trof de politie uiteindelijk de wagen van de gevluchte bestuurder aan. De man zelf zat niet meer in de auto en had de benen genomen. Hij werd even verderop, in de Nieuwstraat, ingerekend.

De man is naar het politiebureau gebracht. Een takelbedrijf heeft de auto afgevoerd.