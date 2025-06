Bewoners zijn overlast van 'asobakken' stikbeu: ruim 700 handtekeningen

Bewoners van de Kruisstraat in Eindhoven zijn het lawaai en de overlast van 'asobakken', motoren en quads spuugzat. Ze zijn de petitie 'Kruisstraat Autovrij' begonnen en hebben inmiddels al zevenhonderd handtekeningen verzameld. "Je bent je leven niet zeker als je hier fietst." De gemeente zegt zich te beraden op een standpunt over de petitie.

700 handtekeningen is veel, maar nog lang niet genoeg, vinden bewoners die bij elkaar zitten in het buurthuis aan de Trompstraat. Ze zijn de overlast spuugzat en vinden de maatregelen, die tot nu toe zijn genomen om het verkeer onder controle te houden, niet werken.

Bewoners ergeren zich met name aan de mensen die 's avonds op de Woenselse Markt verzamelen en de Kruisstraat als racebaan gebruiken, puur om anderen te imponeren. Eén bewoner zegt dat hij heeft gehoord dat het om mensen gaat van buiten Eindhoven, maar wie dat dan zijn is niet bekend.

Flyers

Bewoners van drie buurten rond de Kruisstraat (Hemelrijken, Gildebuurt, Woenselse Watermolen) doen mee aan de petitie. Om nog meer handtekeningen te verzamelen, wordt komend weekend ook nog geflyerd in de omgeving van de Woenselse Markt. Ook wordt er gelobbyd in de politiek. Joan van de Laar, secretaris van de buurtvereniging: "We willen ook dat zoveel mogelijk gemeenteraadsleden de petitie ondertekenen."

Down

Onder de ondertekenaars zijn ook veel mensen die aan de Montgomerylaan wonen. Sinds het verkeer op de Kruisstraat niet meer via de Woenselse Markt kan wegrijden, maar alleen nog maar via de Gildelaan, is de overlast daar geëxplodeerd, zeggen de bewoners. Een bewoonster die anoniem wil blijven, vertelt hoeveel last ze ervan heeft. "Het lawaai is afschuwelijk. We kunnen niet meer buiten zitten. Het is sommige avonden echt niet te hebben. Ik word er zo down van..."

Tot nu toe zou er minstens één raadslid de petitie hebben ondertekend. Wat het vervolgtraject is en wat het standpunt is van de gemeente hierin, is nog niet helemaal duidelijk. Binnenkort wordt er vanuit de ondernemersvereniging een plan gepresenteerd om situatie in de buurt te verbeteren. Maar volgens Joan van de Laar van de Buurtvereniging staat dat los van deze petitie.

De gemeente is zich nog aan het beraden op een standpunt, naar aanleiding van de petitie, laat een woordvoerder aan Studio040 weten.