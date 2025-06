Dealer Van Mossel denkt dat repareren Citroëns ongeveer week kost

Autodealerbedrijf Van Mossel in Waalwijk denkt dat de reparaties voor de grote terugroepactie van Citroëns in Nederland het bedrijf ongeveer zeven tot tien dagen duren. Volgens een woordvoerder verwachten de Citroën-dealers van het concern ongeveer 3300 auto's te repareren aan defecte airbags.

"Wanneer wij de airbags hebben, en die komen er snel aan, hebben we een week tot tien dagen nodig om klanten te helpen met vervangen", zegt de woordvoerder. Van Mossel heeft een extra callcenter ingericht vanwege de terugroepactie. Citroën-moederbedrijf Stellantis vergoedt de reparaties.

De terugroepactie gaat om 33.260 Citroëns C3 en DS3 die zijn gemaakt tussen 2009 en 2019. Stellantis roept eigenaren op om niet met deze auto de weg op te gaan voordat een defecte airbag is vervangen. Airbags van fabrikant Takata kunnen als ze worden geactiveerd ontploffen, waarbij metalen delen rondvliegen.

De terugroepactie volgt op een ongeluk in Frankrijk vorige week, waarbij een vrouw in Reims overleed aan verwondingen die werden veroorzaakt door een van deze airbags. Zij zat in een Citroën C3 uit 2014.