Ireen Wüst en vrouw moeder geworden van Pip: 'Helemaal in de wolken'

Oud-schaatsster Ireen Wüst en haar vrouw Letitia de Jong hebben een kind gekregen. "Op 17 juni is Pip geboren. We zijn helemaal in de wolken!", schrijft de veelvoudig olympisch kampioene uit Goirle op Instagram. Inmiddels stromen de felicitaties op haar social media-account binnen en zijn er binnen een half uur al ruim 7000 likes uitgedeeld.

Op het bericht wordt onder meer gereageerd door andere schaatsers zoals Jenning de Boo en Hein Otterspeer die vooral verliefd lijken op de kleine die op de foto prijkt bij het bericht van Wüst. Oud-kampioen Mark Tuitert plaatst veel hartjes en sportverslaggever Barbara Barend feliciteert het stel van harte met hun spruit. Schaatser Kjeld Nuis zegt: "Trots op jullie."

Ireen Wüst is een groot kampioene. Ze won zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles op de Olympische Spelen. Ze is daarmee de succesvolste Nederlander ooit op de spelen en de eerste schaatsster met dertien olympische medailles. Ook is nog eens zevenvoudig wereldkampioen allround en vijftienvoudig wereldkampioen op een individuele afstand. In 2017 leerde ze Letitia kennen. De twee zijn inmiddels getrouwd en lieten begin dit jaar weten een kindje te verwachten deze zomer. Grote wens

Drie jaar geleden liet Ireen in het tv-programma College Tour al weten dat ze graag een gezin zou willen stichten. "Sommige dingen wil je al je hele leven. Daar is een kinderwens er één van. Hoe mooi zou het zijn als je je eigen kinderen mag hebben? Dat zou voor mij meer wegen dan die gouden plakken." In 2022 nam Ireen afscheid van de schaatssport en is ze sporters van TeamNL gaan begeleiden.