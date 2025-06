Vierde aanslag bij grillroom, nu met een brandbom

Bij grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal vond donderdagnacht weer een explosie plaats. Dit keer werd aan de voorkant van de zaak een zelfgemaakte brandbom tot ontploffing gebracht. De gevel raakte hierbij beschadigd.

Brandbommen en zware explosieven De grillroom is sinds dinsdag - kort nadat de eigenaar had te horen gekregen dat zijn zaak weer open mocht - opnieuw gesloten, nadat er afgelopen weekend brand was gesticht aan de achterkant van de zaak.

Roosendaal worstelt al een tijd met de veiligheid bij de Rembrandtgalerij. Eind mei en begin deze maand werden in nog geen week tijd bij twee horecazaken - grillroom Sofram en cafetaria Ceder - drie aanslagen gepleegd met brandbommen en zware explosieven.

'Situatie is heel lastig'

Drie jaar geleden was aan de Rembrandtgalerij theehuis Cizbiz Köfte tot drie keer toe doelwit van aanslagen. Bij de laatste aanslag werd de hele voor- en achterpui uit de winkel geblazen. Inmiddels is die zaak weg en is er een Burger Express gevestigd.

Burgemeester Mark Buijs noemde de situatie aan de Rembrandtgalerij begin deze maand 'heel lastig'. "We zijn al jaren bezig met de veiligheid daar. Er hangen camera’s, maar dat houdt helaas niet iedereen tegen." Ook het feit dat de politie meer aanwezig is, lijkt vooralsnog weinig te helpen.