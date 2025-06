137.000 euro en Rolex-horloges in huis, man aangehouden vanwege drugshandel

Tijdens een onderzoek naar drugshandel is eerder deze week 137.000 euro cash geld gevonden in een huis in stadsdeel Woensel-Zuid in Eindhoven. Dat maakte de politie donderdagavond laat bekend. De bewoner is aangehouden door een arrestatieteam.

Naast de enorme hoeveelheid contant geld werden in het huis meerdere echte Rolex-horloges gevonden. Die zijn allemaal door de politie in beslag genomen. De politie vermoedt dat dit geld en de horloges verdiend zijn met de drugshandel.