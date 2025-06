Twintig varkens overleden nadat vrachtwagen kantelde op rotonde

Twintig varkens zijn vrijdagochtend overleden nadat een vrachtwagen kantelde op een rotonde in De Rips. In de truck zaten 175 varkens. De chauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

De meeste varkens konden gevangen worden en werden overgeladen in een andere veewagen.

Een dierenarts kwam naar de plaats van het ongeluk om zich te ontfermen over de dieren. De hulpdiensten zetten onder meer een zogenoemde veetakel in, waarmee dieren gered kunnen worden die bijvoorbeeld in een sloot zijn gevallen of door een stalvloer zijn gezakt. Afsluiting

De N277 tussen De Rips en Elsendorp werd vanwege het ongeluk in beide richtingen volledig afgesloten. De weg zal nog enkele uren dicht blijven.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

