Geliefde basgitaar van overleden vader René al na één dag gevonden

Sanne de Jong is door het dolle heen, want de verloren en geliefde basgitaar van haar overleden vader is nu alweer terecht. En dat had de Raamsdonkse, toen ze woensdag een oproep deed om het instrument terug te vinden, niet verwacht. "Na één dag kwam ik al met de huidige eigenaar in contact", zegt ze vrijdagochtend opgetogen.

De basgitaar was heel belangrijk voor haar vader. Een paar jaar geleden overleed hij en omdat er geldproblemen waren, werd de gitaar door de familie verkocht aan muziekwinkel Strings& Things in Kaatsheuvel. Vanwege het sentiment wilde Sanne de basgitaar graag terug en begon ze een zoektocht met een opvallend snel resultaat.

"Ik zag dat de eigenaar op een forum poste, waar het artikel van Omroep Brabant stond, dat hij vermoedde dat zijn gitaar die van mijn vader was. Hij nam contact op met Strings& Things, waar hij het instrument in 2020 had gekocht."

De winkel kon in het systeem terugvinden dat het inderdaad de gitaar van de vader van Sanne was. "Toen belde de zaak meteen naar mijn broertje, die er vaste klant is, dat de gitaar gevonden was", vertelt Sanne verder.

"Dat is echt super onwerkelijk, we waren door het dolle heen. De kans dat we de basgitaar zouden terugvinden was erg klein. Misschien was ie wel in het buitenland en de eigenaar moet het zien en zin hebben om zich te melden."

"Nu zijn we bezig om de gitaar over te kopen", zegt ze. Er is alleen één nadeel: "De eigenaar woont in Groningen." Als de onderhandelingen goed gaan en Sanne de basgitaar mag overnemen, dan weet ze in ieder geval wel wat er mee gaat gebeuren. "Hij blijft in de familie en ik geef het instrument aan mijn broer en zus, want ik speel geen gitaar."