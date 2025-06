Volgende week 10 graden kouder dan komend tropisch weekend

Het wordt zweten komend weekend. We gaan ruimschoots over de 30 graden heen in onze provincie. Maar volgende week neemt de temperatuur een duik. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

"Ook deze vrijdag is het zonovergoten", vertelde Willemsen op de radio. "Het wordt 's middags 27 graden. Het is wel zo dat er wat sluierbewolking nadert. Die trekt in de middag en vanavond over de provincie, maar de zon zon schijnt daar in de middag gewoon doorheen. Als de zon 's avonds lager staat, wordt dat misschien wat lastiger. Desondanks wordt het een heel mooie avond. Rond negen uur zal het nog altijd 22 graden zijn."

"Zaterdagnacht komt de temperatuur amper onder de 20 graden uit."

In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. "Dat is niet heel fris, maar ook niet heel warm." Een echt warme nacht krijgen we in de nacht van zaterdag op zondag. "Dan komt de temperatuur amper onder de 20 graden uit, dat wordt echt een zwoele nacht." Zaterdag wordt het 32 tot 33 graden in Brabant, bij een zwak tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Zondag zijn er verschillen in de provincie. Dan kan het in het oosten van Brabant 34 graden worden, in het westen zo'n 30. Oorzaak is de wind die in de loop van de dag van zuid naar west gaat draaien. De bewolking neemt dan ook toe. "Ondanks dat het in het westen dan wat minder heet is, heb je wel te maken met een hoge gevoelstemperatuur."

"De hoofdmoot is ook komende week zon."