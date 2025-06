Aanslag op huis: ruiten gesneuveld, brandschade boven de deur

Op een huis aan de Heuvelstraat in Breda is een aanslag gepleegd. De voordeur is verwoest. Ruiten zijn gesneuveld en boven de deur is brandschade te zien.

De politie doet onderzoek en vraagt mensen die tussen kwart over vijf donderdagnacht en halfzeven vrijdagochtend iets verdachts gezien hebben contact op te nemen. "Alle informatie is welkom. Ook details waarvan je misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn."

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

