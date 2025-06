Waterleiding in deze stad gesprongen, straat onder water

Op de Kanaaldijk Noord Oost in Helmond is een waterleiding gesprongen. Een weg staat onder water en uit de kraan komt volgens een buurtbewoner bruin water. De politie, brandweer en Brabant Water zijn aanwezig om te kijken wat exact het probleem is.

De brandweer was bang dat het water de parkeergarage van de appartementen in zou lopen. Maar het water stroomt richting het kanaal dat langs de weg ligt. Brabant Water is aanwezig en de waterleiding is dichtgezet. De herstelwerkzaamheden duren, tot het eind van de vrijdagmiddag verwacht een woordvoerder van Brabant Water.

Verder komt er bruin, of helemaal geen water uit de kranen in het gebied. Als er bruin water uit je kraan komt, laat het dan even doorlopen tot het weer helder is, adviseert het waterbedrijf. De oorzaak van de gesprongen leiding is niet bekend.